Présidentielle au Sénégal: Un coup d’accélérateur dans la pré-campagne Au Sénégal, c’est un coup d’accélérateur des partis politiques à moins de trois semaines du lancement des parrainages, en vue de la présidentielle de février 2024. L’opposant Khalifa Sall a commencé ce dimanche 10 septembre 2023, une tournée de précampagne et le camp présidentiel a enfin désigné samedi 9 septembre, son candidat, le Premier ministre, Amadou Bâ, pour tenter de succéder à Macky Sall.



Rédigé par leral.net le Lundi 11 Septembre 2023 à 13:12 | | 0 commentaire(s)|

Le camp de l’opposant Khalifa Ababacar Sall se met en ordre de bataille. Dimanche matin, l’ancien maire de Dakar a commencé sa tournée dans le département de Louga, tandis que sa plateforme en ligne pour l’élection présidentielle de 2024, a été officiellement lancée, marquant le début d’une période de campagne pré-électorale.



Et l’enjeu est grand pour l’homme de 67 ans, qui avait été écarté de l’élection présidentielle de 2019, alors qu’il avait été condamné à cinq ans de prison ferme un an plus tôt, pour détournements de fonds publics.



Depuis, il a été gracié et son parti a gagné des mairies ou des sièges de députés, grâce à la dynamique de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi, lors des élections locales de janvier 2022 et des élections législatives de juillet 2022. Mais il en a été écarté depuis qu’il a participé au Dialogue national de Macky Sall.



Le Premier ministre Amadou Bâ, candidat du camp présidentiel



En face, c’est au tour du camp présidentiel d’y voir plus clair : le chef de l’État a désigné samedi le Premier ministre Amadou Bâ pour représenter sa coalition Benno Bokk Yakaar, lors du scrutin de février 2024.



Un choix qui ne fait pas l’unanimité. Quelques jours avant l’annonce, le chanteur et hommes d’affaires Youssou N’Dour avait quitté le camp de Macky Sall, suivi samedi soir du ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, qui a démissionné du gouvernement.















Théa Ollivier

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook