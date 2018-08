Présidentielle de 2019: Aïda Mbodj annonce sa candidature

Il faut compter Aïda Mbodj parmi les candidats dans la course à la présidentielle de 2019. Elle a annoncé hier à Ndoga Babacar (Tambacounda), son intention de succéder à Macky Sall.



La députée et présidente du Mouvement And Suxali, jure qu’elle ne fera aucune concession à l’actuel président, dont on estimait pourtant qu'elle figurait parmi les potentiels souteneurs.



"Le Président Macky Sall fera bientôt 7 ans au pouvoir. C’est l’unique mandat qu’on pourra lui donner. Aucune concession ne doit être accordée en 2019. Il doit partir", a-t-elle déclaré.



D’ailleurs, pour montrer qu’elle reste ancrée dans l’opposition, Aïda Mbodj assimile les nouvelles promesses faites par le Président Sall "comme un vendeur d'illusions en campagne électorale avant l'heure".



« On ne peut pas attendre à six mois des élections pour procéder à la pose des premières pierres. Les populations en ont assez, elles en ont besoin des choses concrètes pour pouvoir souvenir à leurs besoins », lance-t-il.