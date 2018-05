Présidentielle de 2019 : Atepa consulte Diouf et Wade

Vendredi 4 Mai 2018

L’architecte international et président du Mouvement «Ensemble pour le Sénégal» va se lancer dans la course à la présidentielle de 2019. En attendant, de vendre son programme aux Sénégalais, Pierre Goudiaby Atépa il est en train de chercher conseils auprès des anciens chefs d’Etat.



A en croire L’As, il a été reçu en audience par l’ancien président Abdou Diouf dont il fut un conseiller très écouté. Ce dernier aurait béni son projet. Il entend également se rendre auprès du Président Wade dont il fut également un proche. Le président des Cadres Casamançais entend mettre tous les atouts de son côté en direction de la Présidentielle du 24 février prochain.

