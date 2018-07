Présidentielle de 2019 : Hadjibou Soumaré dément être le Plan B du Pds

En visite hier à Touba, l’ancien Premier ministre, Hadjibou Soumaré a démenti l’information selon laquelle, il serait le plan B du Pds pour la présidentielle de 2019, en cas de non éligibilité définitive de Karim Wade.



«J’ai beaucoup de respect pour ces gens du Pds, avec qui, j’ai travaillé à côté de Me Wade. Mais, pour qui me connaît, sait que je ne fonctionne pas sur la base de rumeurs, tempère-t-il dans Vox populi. C’est pourquoi je ne répondrai même pas à ses histoires de plan B. Vous saurez tout, le 22 juillet, s’il plait à Dieu.»



Certaines informations font état de la candidature de l’ancien président de la Commission de l’Uemoa pour la prochaine présidentielle. Mais l’intéressé entretient le flou : «Soyez patients. Je vous donne rendez-vous le 22 juillet. Ce jour-là, je vous dirai si je serai candidat ou non à l’élection présidentielle.»