Présidentielle de 2024 : Alioune Sarr, officiellement candidat de Cap 2024

C’est désormais officiel, l’ancien ministre des Transports aériens et responsable de l’Alliance des forces de progrès (Afp), Alioune Sarr, est candidat à l’élection présidentielle de 2024. Alioune Sarr, par ailleurs maire de Notto Diobass, dans le département de Thiès, a été investi par ses partisans de la Convergence pour une alternative progressiste (CAP2024), lors d’une cérémonie organisée le samedi 13 mai 2023, à Dakar, informe "Sud Quotidien".



Devant ses partisans, Alioune Sarr a pris l’engament de faire de la famille sénégalaise et de l’école, la priorité de sa gouvernance ainsi que la gouvernance politique, avec une séparation nette des pouvoirs, s’il est élu 5e président de la République du Sénégal.



Le responsable de l’Afp qui n’a pas été investi par son parti, a également fait part de son ambition de mettre fin au cumul de mandats de président de la République avec celui de chef de parti, mais aussi d’apporter des changements profonds dans le fonctionnement du Conseil constitutionnel, qu’il fera passer en Cour constitutionnelle.



Loin de s’en tenir là, le candidat de la Cap2024 a également annoncé qu’il va apporter des changements dans le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, qui ne sera plus dirigé par le chef de l’Etat.