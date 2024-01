Présidentielle de 2024 : Aucun candidat en position de la remporter au 1er tour…

Le cap du parrainage passé, les candidats passent d’autres critères de moindre envergure, avant que le Conseil constitutionnel ne publie la liste le 20 janvier prochain. Mais si l’on s’en tient au contrôle des parrainages, plusieurs figures de l’opposition sont dans la course à la succession de Macky Sall. Certains qui n’avaient pu participer à la présidentielle de 2019, du fait de condamnations judiciaires ou d’invalidation de leur candidature, sont sur le chemin pour prendre part au scrutin du 25 février prochain.



Si pour certains leaders comme Khalifa Sall et Karim Wade, une réforme du code électoral en août dernier, leur a permis de recouvrir leurs droits civils, Ousmane Sonko a été recalé pour dossier incomplet.



Des anciens Premiers ministres de Macky Sall sont également dans la course, pour tenter de remporter la victoire. Mais à quelques semaines du scrutin, aucun candidat ne sort du lot, pour être sûr de le remporter au premier tour. Autant dire que la présidentielle de 2024 s'annonce comme l'une des élections les plus ouvertes de l'histoire politique du Sénégal.



À quelques encablures de cette élection prévue le 25 février, aucun candidat n'est en position de la gagner au premier tour. En clair, pour cette élection, les pronostics sont interdits. En tout cas, ceux qui font sortir du lot un candidat qui peut l'emporter dès le premier tour, peuvent déchanter au soir du 25 février prochain.



L'issue de cette élection est la plus incertaine de toutes les élections présidentielles organisées au Sénégal. Si au départ de ce scrutin, il est très difficile, voire impossible, de miser sur un candidat avec certitude qu'il va le remporter, c'est à cause du contexte, mais aussi de la pléthore de candidats déclarés.



Si Benno n’avait pas volé en éclats, on pourrait classer son candidat dans une bonne position. Mais avec l'implosion de la mouvance présidentielle et l'éventualité de votes-sanctions, son candidat part à cette élection avec peu de chances de la gagner au premier tour.



Du côté de l'opposition, le problème reste la dispersion de ses forces. À ce jour, l'opposition sénégalaise n'a pas encore montré des signes de regroupement. Si elle parvenait à se regrouper en pôles, cela augmenterait ses chances. En tout cas, pour cette Présidentielle de 2024, il n’est pas difficile de constater que le contexte ne favorise aucun candidat. Il y a aussi le fait que les populations, assez trompées par les politiciens, n’accepteront pas d’être dirigés par n’importe qui. Elle se feront respecter le moment venu, en votant pour un tel et en refusant de le faire pour un autre.