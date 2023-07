Présidentielle de 2024 : Macky Sall dresse le profil-robot du candidat de Benno Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la Présidentielle de 2024, n’est pas encore rendu public. Mais pour le Président Macky Sall, « il doit être un homme de dialogue » et capable de « maintenir la coalition unie ».

Samedi 8 Juillet 2023

Macky Sall connaît son candidat. Il l’a dans un coin de la tète comme il l’avait dit à France 24 et Rfi, pour son Premier ministre après la restauration de ce poste. Dans un entretien qu’il a accordé au journal français "Le Monde", il refuse pour le moment de dévoiler son dauphin mais dresse son profil.



A la question « Avez-vous un candidat ? »



Il répond : « C’est un processus de discussions. J’ai réuni le parti, mercredi 5 juillet, et il a estimé qu’il fallait me faire confiance pour faire ce choix. Je souhaite pour ma part un candidat capable de maintenir la coalition unie. Un homme de dialogue ».



Par ailleurs, Macky Sall reste persuadé qu’il ne met pas le futur candidat de son camp en difficulté́. « Un candidat qui ne parvient pas à avoir de la notoriété en sept mois, ce n’est pas la peine qu’il se présente. Par ailleurs, cette personne aura mon soutien, celui du parti et de la coalition. On fera campagne pour lui », a-t-il ajouté.















