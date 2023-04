Présidentielle de 2024 : Mouhamed Ndiaye Rahma valide la candidature du Président Macky Sall Mouhamed Ndiaye Rahma, coordonnateur départemental de l'Apr, s’est illustré ce week-end, à travers une une mobilisation exceptionnelle des militants de l’Alliance pour la République et des alliés. Satisfait de cette forte mobilisation, il indique que le débat sur la candidature du Président Macky Sall ne doit plus être à l’ordre du jour. Distribuant des kits alimentaires aux nécessiteux, le responsable politique, bâtisseur de l'Apr dans la région de Kaolack, a lancé un appel pour la réélection du Président Macky Sall à la Présidentielle de 2024.

Le appel de Mouhamed Ndiaye Rahma, fait dans sa Permanence a été assisté par de nombreuses autorités religieuses et coutumières de la région de Kaolack. « Macky Sall nous a tout donnés. C'est à nous de faire de notre mieux pour lui rendre sa monnaie », a déclaré Ndiaye Rahma.



Ainsi, il a appelé à la jeunesse d'aller s'inscrire sur les listes électorale pour préparer l’élection présidentielle de 2024.



