Présidentielle de 2024, Ousmane Sonko investi, hier, 31 décembre : C’était dans un lieu privé et à huis-clos Pour sa participation à la Présidentielle de 2024, Ousmane Sonko a été investi, hier, 31 décembre, après moult tentatives. Cela a eu lieu finalement dans un lieu privé et à huis-clos.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Janvier 2024 à 11:46

Ousmane Sonko a été investi, dimanche 31 décembre 2023, candidat à l’élection présidentielle de 2024, dans un lieu privé et à huis-clos, après l’interdiction du meeting public prévu samedi, selon un responsable de son camp et des images de la télévision.



L’investiture de M. Sonko à ce scrutin s’est symboliquement tenue dimanche, en présence d’une cinquantaine de personnes, a affirmé à l’Agence France-Presse (AFP), le responsable de son camp cité plus haut.



Pour rappel, le meeting d’investiture initialement prévu le samedi au terrain Acapes des Parcelles Assainies, banlieue de Dakar, avait été interdit vendredi, pour « menaces de troubles à l’ordre public ».















