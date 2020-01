Présidentielle de 2024: Woré Sarr annonce à Mbour la candidature de Karim Wade

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Janvier 2020 à 21:37

En visite de sympathie aux pêcheurs de Tefess, la députée Woré Sarr, annonce que Karim Meissa Wade, le fils de leur leader Abdoulaye Wade, sera candidat à la prochaine élection présidentielle de 2024.



''Personne ne peut rien en sa destinée. Mais le plus important c'est de pouvoir faire face avec dignité à sa destinée. Personne n'a jamais vu Karim dans un bar. Personne n'a jamais vu Karim dans des querelles de borne fontaine. On ne l'a jamais vu répondre aux détracteurs de son père Abdoulaye Wade'', défend-t-elle.



Elle ajoute : '' Karim se porte à merveille. C'est un jeune digne et responsable. Il sera bientôt là et il va écraser tout sur son passage. 'Kou niémé na nga takhaw. Kou ragal nanga daw. Karim mingui nieuw dall sen kaw'', ironise Woré Sarr.



Une délégation du Parti démocratique sénégalais (Pds) est actuellement à Mbour, précisément au quartier Tefess, pour apporter leur soutien aux pêcheurs suite aux affrontements du 23 décembre, entre pêcheurs et policiers. Les pêcheurs manifestaient contre l'installation d'un quai de pêche.

