Présidentielle de 2024 : un allié invalide le 3e mandat et met en garde Macky Sall Le débat sur un éventuel 3ème mandat du président Macky Sall ne s’est pas encore tassé. Le Secrétaire général chargé de l’organisation de la Ligue démocratique (LD), membre de la mouvance présidentielle, s’est prononcé sur la question, ce jeudi sur la RFM. « La constitution du Sénégal est claire sur la question du troisième mandat. Nul ne peut faire deux mandats consécutifs. De plus je ne vois pas pourquoi on agite ce débat car le président de la République, lui-même, a affirmé qu’il va respecter la constitution et il va s’arrêter à deux mandats ». Et d’avertir que si le président tente d’avoir un troisième mandat, la LD suivra la constitution du Sénégal.

Jeudi 21 Novembre 2019



