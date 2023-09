Présidentielle de février 2024 : Le Mouvement Dolly Macky se renforce pour une victoire d’Amadou Bâ Le Mouvement Dolly Macky est dans la massification. Plusieurs organisations se sont mobilisées derrière Mamadou Mamour Diallo, président du Mouvement Dolly Macky pour le compte de la Coalition Benno Bokk Yakaar. Mamadou Mamour Diallo a recueilli, vendredi dernier, les responsables du Groupement des Acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire pour l’intérêt du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Septembre 2023 à 17:31 | | 0 commentaire(s)|

Le président de ce groupement et leurs membres s’engagent à accompagner Mamadou Mamour Diallo, pour une victoire du candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Bâ, au premier tour de l’élection de février 2024.



A côté de ces acteurs, un autre renfort est venu du Mouvement Dekkal Sa Gokh de Diamaguène Sicap dirigé par leur président, Nar Fall. Ce dernier et ses camarades ont exprimé leur détermination d’œuvrer pour une victoire de la Coalition Benno Bokk Yakaar.



Ces ralliements prouvent, s’il en est besoin, la massification du Mouvement Dolly Macky et la remobilisation des troupes en direction des prochaines joutes électorales. C’est aussi la concrétisation de l’élargissement des bases du Mouvement Dolly Macky, qui cherche à avoir un ancrage sur l’étendue du territoire national.





