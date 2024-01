Présidentielle de février 2024 : Vers une alliance Mamadou Lamine Diallo- Abdoul Mbaye ? A quelques encablures de la Présidentielle de février 2024, des échanges et concertations se multiplient. Vers une alliance Mamadou Lamine Diallo- Abdoul Mbaye ? C’est la question qui se pose après une rencontre entre ces deux leaders de l’opposition. Le post de Mamadou Lamine Diallo qui lève un coin du voile…

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Janvier 2024 à 16:16 | | 0 commentaire(s)|

#MldTekki2024 Abdoul Mbaye et moi-même, avons tenu le drapeau du CRD, Congrès de la Renaissance Démocratique et mené plusieurs combats dont le parrainage injuste.



Abdoul mérite de réussir le cap des parrainages pour la présidentielle. Notre combat commun pour l’alternative patriotique et citoyenne, doit se poursuivre.



C’est notre devoir de renforcer cette dynamique.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook