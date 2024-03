Présidentielle du 24 mars 2024 : Vote des Sénégalais établis ou résidant à l’étranger Chers compatriotes sénégalais résidant à l'étranger, nous vous adressons ce message, afin de vous informer qu’en perspective de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, la distribution des cartes d'électeur est toujours en cours dans les différentes représentations diplomatiques et consulaires.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mars 2024 à 18:05

- La Commission administrative procédera à la remise des cartes d'électeur à chaque ayant-droit.



- Pour retirer votre carte, vous devrez présenter impérativement votre carte d'identité biométrique CEDEAO, ainsi que le récépissé d'inscription.



- La distribution des cartes d'électeur doit être achevée le 24 mars 2024, jour du scrutin. Nous vous encourageons vivement à vous rendre dans votre ambassade ou consulat le plus proche, afin de récupérer votre carte d'électeur dans les délais impartis.



La démocratie repose sur la participation de tous les citoyens, où qu'ils se trouvent dans le monde. Votre vote compte, et c'est pourquoi il est essentiel que vous puissiez exercer votre devoir civique.



