Présidentielle en Mauritanie : Le président sortant Mohamed Ould Ghazouani en tête, son principal rival conteste

Le président mauritanien sortant Mohamed Ould Ghazouani, qui brique un second mandat, est largement en tête après le dépouillement d'environ 90 % des suffrages exprimés lors de l'élection présidentielle du 29 juin, selon la plateforme en ligne de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Cette dernière publie en continu, bureau par bureau, les résultats du scrutin.



Le principal opposant, le militant anti-esclavagiste Biram Dah Abeid, pour l'heure deuxième avec environ 22 % des voix, a déclaré, dimanche 30 juin, au cours d'une conférence de presse qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats de "la Ceni de Ghazouani", qu'il accuse d'être instrumentalisée par le pouvoir.



Le gouvernement a mis en place un Observatoire national chargé de surveiller l'élection, que l'opposition a dénoncé comme un instrument de manipulation du scrutin.

"Nous ne reconnaîtrons que nos propres résultats et sur cette base, nous descendrons dans la rue pour refuser le hold-up électoral", a-t-il lancé.



Il a affirmé que son mouvement de refus "sera pacifique" et a appelé l'armée et les forces de l'ordre à "ne pas suivre les ordres du régime".



De son côté, le candidat islamiste de Tawassoul, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, Hamadi Ould Sidi El Mokhtar, se classe pour l'instant troisième avec environ 13 % des suffrages.



Il avait déclaré samedi "rester attentif à tout manquement" tout en appelant ses militants à s'éloigner de tout ce qui peut créer le désordre et perturber la tranquillité des gens.



La Ceni, qui a situé le taux de participation autour de 55 %, a jusqu'à lundi soir pour prononcer les résultats définitifs provisoires. le président sortant, un militaire de carrière de 67 ans, a déclaré dans la nuit de samedi à dimanche que "seule la Ceni est en droit de publier (les résultats) et nous devons l'attendre".



Dans la capitale Nouakchott, le calme régnait dimanche, la population étant dans l'attente de l'annonce de résultats. La plupart des commerces étaient fermés.

