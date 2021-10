Présidentielle gambienne : ça se complique Barrow, Yahya Jammeh ne veut pas d’une alliance avec lui Pour la présidentielle gambienne, alors que Leral parlait d’une farouche opposant dont la côte est en hausse incontestable, les choses se compliquent pour Adama Barrow. Le président déchu et ancien dictateur Yahya Jammeh ne veut pas d’une alliance avec lui

Coup de théâtre en Gambie. Dans une adresse à ses militants réunis dans son fief, l’ex-dictateur Yahya Jammeh désapprouve toute alliance avec le parti de son successeur Adama Barrow en vue de la présidentielle dans un mois et demi, nous apprend emedia.



L’insaisissable ancien président a, en même temps, décidé de décapiter la tête de sa formation politique en limogeant entre autres le leader par intérim de l’APRC, Fabakary Tombong Jatta.



