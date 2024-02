Présidentielle reportée : L’Ambassade des USA regrette les perturbations du calendrier électoral mais respecte la nécessité d'enquêter

Le Sénégal a une forte tradition de démocratie et de transition pacifique du pouvoir.



Nous respectons la nécessité d'enquêter sur les allégations d'irrégularités dans le processus de vérification des candidatures, mais nous regrettons les perturbations du calendrier électoral qui en résultent.



Nous demandons à tous les participants au processus électoral sénégalais d'œuvrer pacifiquement et harmonieusement à la tenue d'élections libres et équitables dans les délais impartis.



Nous notons et respectons également le fait que le président Sall ait réitéré sa décision de ne pas se présenter à l'élection