Présidentielle, sa réaction très attendue: Amadou Ba promet de donner son appréciation des résultats ce lundi à 12 h APS – Le candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Ba, a promis à ses partisans de se prononcer lundi au plus tard à midi sur les résultats sortis des urnes à l’occasion du scrutin présidentiel de dimanche.

Lundi 25 Mars 2024

‘Je suis respectueux du droit et de la République. Nos équipes sont en train de travailler sur les résultats et dès demain à 12 heures au plus tard je reviendrai pour donner une appréciation des premiers résultats issus des urnes’’, a déclaré l’ancien Premier lors d’une brève allocution au siège du parti au pouvoir, à Dakar.



Il a salué le bon déroulement et la bonne organisation de l’élection présidentielle et remercié tous les électeurs qui ont porté leurs suffrages sur lui.



Le candidat à la succession de Macky Sall au pouvoir depuis 12 ans intervenait après que le directoire de sa campagne électorale a publié un communiqué dans lequel il assure qu’au pire des cas, Amadou Ba serait admis à un second tour.



Dimanche dans la soirée, des partisans de l’opposant, Bassirou Diomaye Faye ont commencé à célébrer la victoire après que les médias ont publié des tendances largement favorables à leur leader.



