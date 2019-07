Présidents les plus populaires: Wade largue Senghor, Diouf et Macky Selon un sondage de Seneplus, Abdoulaye Wade est de loin le Président le plus populaire du Sénégal. En effet, avec 61% des votes, c’est un plébiscite pour Me Wade qui large tout le monde. Le président Senghor suit loin derrière avec 20%, tandis qu’Abdou est sur la troisième marche du podium avec 10%. L’actuel chef de l’Etat, Macky Sall, est dernier de ce sondage avec seulement 8% des voix.

