PressAfrikTVHD victime de piratage après Seneweb et Dakaractu

Jeudi 27 Mars 2025





Résultat : la direction et l’équipe technique sont totalement privées d’accès à leur propre plateforme, aussi bien sur YouTube que sur le compte Gmail associé. Un coup dur pour le média, qui connaît une progression fulgurante avec près de 395 000 abonnés et des revenus AdSense en forte croissance sur les 28 derniers jours.



Ce piratage, qui survient dans un contexte troublant pour la presse en ligne sénégalaise, soulève des interrogations. Pourquoi ces attaques ciblent-elles des plateformes d’information majeures en si peu de temps ? S’agit-il d’une simple coïncidence ou d’une action coordonnée contre la liberté de la presse ?



Face à cette situation, PressAfrik Group a déposé une plainte auprès de la Division Spéciale de la Cybercriminalité (DSC) pour identifier les auteurs de cet acte criminel. La direction du média assure qu’elle mettra tout en œuvre pour récupérer sa chaîne et demande à ses abonnés de signaler toute activité suspecte.



Leral TV apporte son soutien à PressAfrik



Le groupe Leral Média, conscient des défis que représente ce type d’attaque pour les médias en ligne, exprime son soutien total à Lissa Faye et toute l’équipe de PressAfrik Group. En tant qu’acteurs de l’information, nous condamnons fermement ces actes qui fragilisent l’accès à une information libre et indépendante. Nous appelons également les autorités compétentes à redoubler d’efforts pour protéger les médias contre ces cyberattaques.



Leral TV réaffirme son engagement en faveur de la liberté de la presse et encourage PressAfrik à poursuivre son travail avec la même rigueur et professionnalisme.

