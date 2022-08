Presse : Deuxième jour sans "Le Soleil", un syndicaliste explique

Comme hier, vendredi, "Le Soleil" n’est pas (ap)paru ce samedi. Une première dans l’histoire du média public. Le problème ? Un conflit entre le syndicat-maison et le Directeur général de l’entreprise, Yakham Mbaye.



« La non-parution de "Le Soleil" est liée à un processus qui a démarré au mois de novembre 2021 , explique Souleymane Diam Sy, un des responsables syndicaux interrogé dans "L’Observateur" de ce samedi. Nous avons alerté depuis longtemps que le Directeur général n’était pas à la hauteur pour gérer Le Soleil .»



S’il regrette d’assister « à un jour sans "Soleil" », Souleymane Diam Sy laisse entendre que leur action, qui en est la cause, est nécessaire pour « sauver ce patrimoine historique ».



La non-parution du journal durera combien temps ? Un syndicaliste contacté par Seneweb est formel : « Elle durera jusqu’à nouvel ordre. »



D'ici là, les agents du "Soleil" entendent maintenir la pression sur leur Directeur général. Ils ont déposé contre lui une plainte à l'OFNAC et envisagent une grève générale illimitée.