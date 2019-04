Prestation de serment de Macky Sall: Voici la liste des chefs d’Etat et de gouvernement présents à Dakar

Au moins 15 chefs d’Etat et de gouvernement sont arrivés à Dakar entre dimanche et lundi, pour prendre part mardi à la cérémonie de prestation de serment du président Macky Sall pour un second mandat.



Une dizaine de chefs d’Etat et de gouvernement ont foulé le sol sénégalais depuis lundi en milieu de matinée.



Il s’agit des présidents de la République démocratique du Congo (RDC) Félix Tshisekedi, de celui du Nigeria, Muhammadu Buhari, ainsi que de leurs homologues de la Guinée Bissau José Mário Vaz, du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta.



Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire, le président nigérien Mahamadou Issoufou, Faure Gnassingbé du Togo, Denis Sassou Nguesso (Congo), de même que leurs homologues gambien Adama Barrow, mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et rwandais Paul Kagamé sont également arrivés à Dakar.



Il y a aussi le président guinéen Alpha Condé, libérien Georges Weah, et éthiopien Sahle-Work Zewde.



Le chef du gouvernement ghanéen Yaw Osafo Maafo et le Premier ministre du Gabon Julien Nkoghe Bekalé sont aussi arrivés à Dakar.



Roch Marc Christian Kaboré, le chef de l’Etat burkinabè, est le premier dirigeant africain à avoir foulé fouler le sol du Sénégal dimanche, suivi de son homologue malgache Andry Rajoelina.



L’ancien président français Nicolas Sarkozy et l’ex-Premier ministre de la Grande-Bretagne Tony Blair sont également au Sénégal pour assister à la cérémonie de prestation de serment du président Macky Sall.



La cérémonie d’investiture du chef de l’Etat sénégalais pour un nouveau mandat de 5 ans est prévue au Centre des expositions du pôle urbain de Diamniadio, dans le département de Rufisque.

