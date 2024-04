Prestation de serment du Président Bassirou Diomaye Faye : Les félicitations et prières de Barthélémy Dias envers le Président Depuis le 24 mars, il est très attendu et ses faits et gestes, épiés. Tout le monde, ou presque, a félicité le Président élu, sauf lui. Même si c’est Khalifa Sall qui était son candidat.

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2024 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

Mais annonce "Bes Bi", le maire de Dakar Barthélémy Dias l’a quand même fait hier, après la prestation de serment de Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président.



« C’est avec un profond respect et un grand espoir que nous vous accueillons dans vos nouvelles fonctions. Puissiez-vous guider notre nation avec sagesse, compassion et détermination, vers un avenir de prospérité et d’harmonie », a-t-il écrit.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook