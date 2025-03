Présumé licenciement massif du Port : Le démenti Wally Diouf Bodian, son DG qui dresse un bilan positif

Depuis plusieurs mois des vagues de licenciement secouent plusieurs secteurs administratifs et économiques du Sénégal. Dans ce lot, au port autonome de Dakar, on parle de plus de 600 contrats suspendus ou résiliés. Mais Wally Diouf Bodian, son Directeur général dément catégoriquement ces affirmations et dresse même un bilan très positif de leur secteur….