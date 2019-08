Présumé meurtrier de Tamsir Sané : qui est Idrissa Sow, l’auteur du coup fatal ? "L’As" dresse le portrait du présumé meurtrier du commandant de brigade Tamsir Sané. Idrissa Sow, dit Kourel est un malfaiteur notoirement connu, qui n’en est pas à son coup d’essai.

« Son nom à l'état-civil est Idrissa Sow, mais il est plus connu sous le sobriquet de Koukalel. Âgé d'environ trente ans et connu comme étant un malfaiteur notoire, il est cité à plusieurs reprises dans des cas de cambriolage et d'attaques de coupeurs de routes », écrit le journal.



« Koukalel, qui a séjourné plusieurs fois en prison, a été libéré au bout de quelques mois de détention, il y a quelques années. Il s'était réfugié à Koussanar, où il a été également cité dans l'attaque d'une station d'essence. De retour à Méréto, il mène une vie de pacha, alors qu'on ne lui connaît aucune activité. À bord de sa moto, il flâne dans les villages environnants, s'attirant du coup, beaucoup d'ennemis.



Koukalel, qui a toujours eu des relations heurtées avec le fils du chef de village et Moustapha Diallo, le président de la commission de distribution des semences et président du comité de santé de la commune de Méréto, est soupçonné de les avoir cités en guise de représailles », note encore le journal.

