Présumée épidémie de grippe : un fort taux de probabilité que cela soit la Covid-19, selon Dr Babacar Seye de l’hopital de Grand Yoff Depuis quelque temps, le pays est confronté à ce qui ressemble à une épidémie de grippe. Mais pour Dr Babacar Sèye, médecin à l’hôpital idrissa Pouye de Grand Yoff, on est en face d’une propagation de cas de Covid-19.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Janvier 2022 à 09:24 | | 0 commentaire(s)|

Depuis l’apparition du variant Omicron, la majorité des populations se plaignent de souffrir de grippe. Du coup, on assiste à situation que d’aucuns assimilent à une épidémie de grippe. Médecin à l’hôpital Général Idrissa Pouye, Dr Babacar Sèye tient à l’équivoque à ce propos.



«En réalité, on n’est pas en face d’une épidémie de grippe. Il s’agit plutôt d’une épidémie de Covid-19. Seulement, les gens ne se font pas tester souvent. Si c’était le cas, nous allions avoir une avalanche de cas», informe-t-il avant de préciser que Covid-19 ne veut pas dire forcément le variant Omicron. «Il peut être aussi un autre variant, mais il y a un fort taux de probabilité que cela soit le Covid-19 au lieu d’une simple grippe. Les gens ne se font pas tester parce qu’ils préfèrent l’automédication», souligne-til.





Poursuivant, Dr Babacar Sèye renseigne que parfois, on peut avoir les symptômes du Covid comme les courbatures, la fièvre et autres céphalées alors que ce n’est ni la grippe, ni la Covid-19.



«Cela peut être même le paludisme. C’est pourquoi, il faut toujours aller à l’hôpital pour se faire tester afin de bénéficier, ne ce serait que d’un Tdr paludisme et d’une ordonnance. Le Sénégal reste une zone endémique pour le paludisme». A propos de ceux qui ont des complications, il indique que cela s’explique par le fait que les gens ont recours aux soins tardivement.



«Ces complications peuvent être celles de la maladie elle-même ou une surinfection bactériale. On peut avoir une grippe ou un rhume et avoir une surinfection bactériale, parce que ces deux maladies sont dues à un virus. Dans ce cas, on doit faire recours à une antibiothérapie», affirme Dr Sèye. A l’en croire, on ne peut pas savoir tout cela, si on n’a pas recours aux soins précoces.

Sud Quotidien



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook