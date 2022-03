Présumée exclusion de la Douane de Touba : Le démenti et les précisions de Serigne Kosso Mountakha Mbacké La mort d’un fraudeur à Touba, suivie de la visite de l’autorité douanière à Touba, a été commentée et interprétée, avec une présumée exclusion de la Douane, de Touba. Après le passage du colonel Bourama Dieng et de sa délégation, des informations avaient circulé sur cette présumée décision du Khalife général des Mourides. Une Fake News…

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Février 2022 à 21:56 | | 0 commentaire(s)|

Serigne Kosso Mountakha Mbacké a tenu à apporter son éclairage sur le drame survenu cette semaine à Touba. D’emblée, il a tenu à préciser que dans le cadre cordial de cet entretien avec la délégation envoyée par la Directeur Général des Douanes « Ni le mot exclusion n’a été prononcé, non plus les mots ‘’Persona no Grata ‘’… »



Mais, précise-t-il, le khalife bannit tout ce qui nuit à la santé ou la vie des autres et qui entre dans la ville sainte ou toute autre nuisance. Et ceux qui veillent à la sécurité des autres l’assistent dans sa mission…







Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook