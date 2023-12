Présumée fraude sur le fichier électoral : Un ex-agent de la Daf arrêté, Mimi et Mame Boye Diao lavés Le week-end dernier, un ex-opérateur de saisie à la Direction de l’autonomisation du fichier (Daf), Amadou Diallo, soupçonné d’avoir tenté de frauder sur le fichier électoral, a été mis aux arrêts.

C’est une affaire qui avait fait grand bruit, mettant en cause deux candidats déclarés à la Présidentielle. Mimi Touré et Mame Boye Diao étaient accusés d’avoir voulu acheté le fichier électoral, pour vérifier leurs parrainages.



Selon Seneweb que relaie "Bes Bi", il aurait fait croire à Amadou Sow, qui se présentait comme mandataire d’un candidat déclaré à la Présidentielle, qu’il était en mesure de lui remettre le fichier électoral pour les besoins du parrainage de son candidat.



Alors qu’ils avaient marchandé pour un montant de 500 000 francs Cfa, avec une avance de 80 000 francs Cfa, Amadou Sow n’a pas pu honorer l’accord. De guerre lasse, il finit par saisir la justice.



Mais, mal lui en a pris, parce qu’il a été arrêté en même temps que le présumé vendeur. Mais Amadou Sow a lavé Mimi Touré et Mame Boye Diao, pour cette supposée vente de clé USB.



