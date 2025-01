Prétendue dette du Sénégal à l’OMS : Le MSAS dément les rumeurs, blanchit l’Etat et apporte ses précisions Le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale (MSAS) a tenu à réagir aux récentes informations relayées par la presse, concernant une supposée dette du Sénégal envers l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Dans un communiqué publié ce jour, le ministère a formellement démenti ces allégations et apporté des éclaircissements.

Selon le MSAS, le Sénégal a honoré ses engagements financiers envers l’OMS, s’acquittant intégralement des contributions statutaires annuelles dues par les États membres. Les paiements ont été effectués par virement du Trésor public, respectivement le 6 mai 2024, pour un montant de 55.937.400 FCfa, couvrant la période 2020-2023, et le 31 mai 2024, pour un montant de 49.662.726 FCfa, relatif à la période 2024-2025.



Le ministère souligne que le Sénégal est en règle avec l’OMS, jouissant ainsi pleinement de ses droits en tant qu’État membre, y compris son droit de vote. Cette conformité a d’ailleurs permis au pays de présenter un candidat lors des élections d’août 2024, pour le poste de Directeur régional pour l’Afrique de l’OMS.



Le MSAS invite les médias à faire preuve de responsabilité, en vérifiant les informations auprès de ses services compétents avant toute publication. Il réitère également sa disponibilité à fournir des renseignements complémentaires pour éviter toute désinformation.



Avec cette mise au point, le MSAS entend rassurer l’opinion publique et réaffirmer l’engagement du Sénégal envers les instances internationales, notamment dans le domaine de la santé.



