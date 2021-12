Prêts Dmc : Le ministre des Finances et du Budget annonce le décaissement de 10 milliards FCfa d’ici fin décembre

« C’est un engagement pris par l’Etat et par conséquent, il va le respecter », a rassuré M. Diallo. Devant la représentation nationale, le ministre des Finances et du Budget a tenu à éclairer la lanterne des sénégalais sur les engagements du gouvernement en ce qui concerne les prêts Dmc dont les enseignants ont bénéficiés.



« J’avais pris l’engagement devant les syndicats d’enseignants de signer avec l’association des professionnels des banques un accord cadre pour permettre de sortir les prêts Dmc de la responsabilité du Trésor public. Nous avons un montant total de 151,106 milliards à répartir entre 37.779 demandes de prêts Dmc. Le Trésor public n’ayant pas la possibilité de suivre la cadence de décaissement, nous avons pensé à l’externalisation de ces prêts, tout en supportant les intérêts issus de ces prêts », a expliqué Abdoulaye Daouda Diallo.



Il a précisé qu’en trois ans, l’Etat du Sénégal a mobilisé 360,834 milliards FCfa, rien que pour payer les rappels, la mise en solde et l’augmentation des indemnités de logement exclusivement pour les enseignants. Il a également évoqué le régime indemnitaire, un des points de revendication des syndicats d’enseignants. Sur ce point, le ministre des Finances précise que cette question dépasse largement les syndicats d’enseignants, c’est un problème de l’administration du Sénégal.



De l’avis d’Abdoulaye Daouda Diallo, tous les fonctionnaires sont concernés par le régime indemnitaire. « Et malheureusement, ce régime a été déréglé depuis 2000, avec l’avènement en masse des contrats spéciaux qui font presque la moitié des budgets » a expliqué le ministre des finances.

