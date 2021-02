Prévention de la malnutrition chronique chez les enfants : Lancement de la campagne panafricaine « Make the Connection »

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Février 2021 à 13:34 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, cette campagne vise à sensibiliser et à mobiliser des fonds pour prévenir la malnutrition chronique en Afrique.



«144 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique dans le monde. La prévalence est la plus élevée en Afrique où, dans 24 pays, plus de 30 % des enfants sont atteints par cette maladie. En d'autres termes, 1 enfant africain sur 3 ne reçoit pas les apports nutritionnels dont il a besoin pendant les 1 000 premiers jours de sa vie pour bien grandir. Ces enfants subissent les conséquences irréversibles de la malnutrition chronique sur leur croissance physique, leur développement cognitif et leur système immunitaire tout au long de leur vie », lit-on dans le document.



Les perturbations causées par la pandémie de la Covid-19 sur les systèmes de santé des pays et sur l’économie mondiale ont exacerbé la crise de malnutrition en Afrique. Les aliments à haute valeur nutritive tels que les légumes, les fruits et les aliments d'origine animale sont devenus moins accessibles et moins abordables pour des millions de familles.



« Partout en Afrique, la pandémie de la Covid-19 a eu un effet désastreux sur les revenus des populations et leurs capacités à accéder à des aliments nutritifs. Les projections du consortium Standing Together for Nutrition indiquent qu’en 2022, près de 1,2 million d'enfants supplémentaires souffriront d'un retard de croissance en Afrique subsaharienne par rapport à 2019 en raison des interruptions des services de nutrition et de l’augmentation de la pauvreté des ménages. Il est impératif de mettre davantage en lumière la malnutrition chronique en ces temps difficiles. Unitlife se réjouit de s'associer à la Fondation Ecobank pour sensibiliser et collecter des fonds pour lutter contre cette maladie », déclare Assia Sidibe, Directrice des programmes du secrétariat de Unitlife.



« À la Fondation, notre objectif est de créer un impact positif sur la vie des gens à travers l'Afrique. Soutenir Unitlife nous aide à réaliser notre mission. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à permettre un avenir plus sain et plus prospère aux enfants d'Afrique », déclare Carl Manlan, Directeur des opérations de la Fondation Ecobank.

Adou FAYE





Source : Unitlife, l'initiative des Nations Unies dédiée à la lutte contre la malnutrition chronique par l'innovation, et la Fondation du Groupe Ecobank, le groupe bancaire panafricain présent dans 33 pays à travers le continent, annoncent le lancement de la campagne « Make the Connection ».Source : https://www.lejecos.com/Prevention-de-la-malnutrit...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos