Prévention des inondations / Adoption des bonnes pratiques: Les populations des zones inondables, invitées Dans le combat pour la prévention et la gestion des inondations, les populations des zones inondables doivent être au fait des bonnes pratiques pour ne pas entraver le bon fonctionnement des ouvrages de drainage des eaux pluviales et les autres dispositifs mis en place pour éviter les inondations. C’est l’objectif fixé à travers la stratégie et le plan opérationnel de communication du Projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal (Pgiis). Elle a été partagée, hier vendredi, avec les acteurs impliqués dans la lutte contre les inondations, vendredi.



Il s’agit d’une stratégie qui découle d’un long processus démarré au mois de novembre dernier. Alpha Sidibé, Directeur de la prévention des inondations et coordonnateur du Pgiis, a indiqué que la stratégie est axée sur quatre points. Il s’agit des comportements à éviter face aux ouvrages réalisés, pour lutter contre les inondations. « Ensuite, inviter les populations à ne pas occuper les zones non aedificandi et les voies d’eau. Puis, s’approprier les ouvrages déjà réalisés et ceux en voie de réalisation, pour prévenir et éradiquer les inondations », a-t-il souligné.



Ces ouvrages concernent notamment, ceux qui sont en cours de réalisation à Keur Massar, dans le cadre de la deuxième phase du Progep (Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique). Mais aussi, les ouvrages aménagés dans le cadre du projet des dix villes, ainsi que ceux qui ont été réalisés dans le cadre du projet Pikine irrégulier sud (Pis).



« La stratégie consiste à sensibiliser les populations à adopter de bons comportements vis-à-vis des ouvrages qui sont réalisés pour améliorer leur cadre de vie. Éloigner les enfants de ces ouvrages qui peuvent devenir source de danger pour eux », a-t-il suggéré.



D’après "Le Soleil", il a annoncé que le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, descendra sur le terrain en cette fin du mois de mai, pour faire une évaluation de ce plan d’actions.



