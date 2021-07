Prévention des noyades : Soham El Wardini porte son message à la jeunesse dakaroise A l’occasion, hier, de la première édition de la Journée mondiale de prévention des noyades, la mairesse de Dakar, Soham El Wardini, s’est rendue à la plage de la BCEAO pour porter son message à la jeunesse de la capitale.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|

Profitant de cette journée inscrite sous le thème ‘’L’Afrique unie pour stopper les noyades, le Sénégal s’engage à lutter contre les noyades’’, l’édile a lancé un appel aux Dakarois à apprendre la natation, pour éviter les cas de noyades.



Elle a, à cet effet, salué l’engagement de la Fédération sénégalaise de natation pour la prise en charge de cette dimension de la lutte contre ce péril. Cela dit, la ville de Dakar est en train de mettre en œuvre tout un dispositif pour prévenir les noyades.



Il s’agit du recrutement et de la formation des maitres-nageurs, leur équipement, leur déploiement sur les 26 plages du département, dont 11 interdites à la baignade. Selon Mme Wardini, près de 90 surveillants de baignade sont répartis sur toutes les plages et des équipements de pointe commencent à être mis à leur disposition.



Selon la mairesse, la ville va aussi, concomitamment au projet d’implantation de postes de secours sur nos plages, ‘’installer provisoirement des postes précaires sous forme de tentes équipées pour prendre correctement en charge les victimes avant leur évacuation dans les structures appropriées’’.

Enqueteplus

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos