Prévention du Covid-19 : La Bnde remet des dons au Marché central au poisson de Pikine

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Août 2020 à 18:50

C’est ainsi qu’après la visite au lycée Lamine Guèye, la Bnde s’est rendue au marché central au poisson pour une remise de kits permettant à tous les visiteurs de se désinfecter les mains.



«Fréquenté par environ 8.000 personnes par jour, le marché central au poisson a besoin d’un dispositif sanitaire très efficace pour être en phase avec les exigences du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Consciente de ses besoins, la Bnde a apporté son soutien au Mcp ce lundi 17 Août 2020 », renseigne un communiqué de la Bnde.



La délégation de la Banque, composée du directeur du Capital humain, du responsable du Département études et financement inclusive et de l’équipe Communication, a été reçue par le directeur du marché Abou Mbaye. La directrice générale adjointe de la Providence Assurances, Mme Awa Dramé Sy était également présente et a magnifié la collaboration entre la Bnde, Pfc Sarl, le marché au poisson et la Providence Assurances.



Pour rappel, une agence Pfc(Partner Finances Consulting) a récemment été ouverte au marché central au poisson dans le cadre de la mise en œuvre du projet Agency Banking de la Bnde. PFC Sarl, précise-t-on, est un intermédiaire en opération de Banque qui offre aux clients en temps réel, des services tels que les versements et retraits sur compte, la vente et recharge de cartes, les ouvertures de compte, placements, crédits…



Ce geste de la Bnde a ainsi été très apprécié par le directeur du Mcp et son personnel qui ont adressé leurs vifs remerciements à la Direction générale de la Banque.

Adou FAYE





