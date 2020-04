Prévention du coronavirus : Dr. Aloyse Diouf préconise la généralisation du port du masque Dr. Aloyse Diouf, Directeur de Cabinet du ministre de la Santé, préconise la généralisation du port du masque au Sénégal pour lutter contre la transmission du Covid-19. « La tendance, c'est d'aller vers la généralisation du port du masque, pour que toute personne infectée ne puisse pas transmettre la maladie. Au ministère, on encourage le port du masque, pour que la contagion ne puisse pas se faire à d'autres. Nous préférons un faible taux de contamination à un bon taux de guérison », a-t-il dit dans des propos rapportés par "L’As".

« Les règles d'hygiène pouvant aider à prévenir le coronavirus doivent être rigoureusement respectées. Il faut que les populations aient le réflexe de l'auto-quarantaine. Si quelqu'un a les signes de la maladie, qu'il puisse se retirer, s'éloigner de sa famille et appeler les services sanitaires pour ne pas contaminer ses proches », a-t-il encore dit.

