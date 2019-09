Prévention routière : Sédhiou enregistre 7 morts et 149 blessés en 2018

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2019 à 13:02 | | 0 commentaire(s)|

Le lieutenant des Sapeurs-pompiers de Sédhiou, Mamadou Lô a fait un bilan exhaustive des sorties de ses hommes. Il a précisé que la 43ème compagnie d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Sédhiou a effectué au cours de l’année 2018 près de 547 sorties. Il s’agit de 95 secours à victimes, 320 assistance à personne en danger et 39 opérations diverses. Et, il a été enregistré dans ces opérations, 7 morts et 149 blessés.



Les soldats du feu, précise-t-on, avaient effectué 479 sorties en 2017. Un nombre de 85 accidents de la circulation, dont la plupart constatés dans la commune de Sédhiou, ont été chiffrés. La route de Marsassoum et la nationale N°4 avaient fait 237 victimes, dont 11 morts.



Et, les responsables de la gare routière de Sédhiou, expliquant les causes de ces accidents, ont indexé l’état défectueux des véhicules.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos