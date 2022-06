Prévisions météo de ce week-end : Orages et pluies attendus un peu partout au Sénégal

Un week-end fortement pluvieux s’annonce sur le territoire national. Des orages et pluies intéresseront progressivement le pays par l’Est dès cette nuit (vendredi 17 juin 2022) et se généraliseront sur toute l’étendue du territoire à partir du samedi jusqu’en fin de matinée, renseigne "Sud Quotidien".



En effet, dans son bulletin spécial météo établi le vendredi 17 juin 2022, l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) informe que « des épisodes pluvio-orageux très intenses sont attendus ce vendredi et durant tout le week-end, sur l’ensemble du territoire. Les évènements pluvieux devraient dépasser les 50 mm et voire même atteindre 100 mm en 24h sur les localités Nord-est (Matam, Ranérou, Kanel, Linguère), les régions Sud notamment en Casamance, la zone Centre et sur tout le littoral, y compris Dakar « .



Poursuivant, ladite agence prévient que « les activités pluvieuses seront accompagnées d’orages et par moments, de rafales de vents ; elles débuteront dès cette nuit dans les zones Est, Sud et Centre et intéresseront tout le pays à partir du week-end. La capitale sera fortement touchée entre samedi soir et la journée du dimanche ».