Prière de la Korité à l’Ucad : l’imam Oumar Sall demande à l’Etat d’assurer la sécurité des citoyens Une partie de la communauté musulmane du Sénégal a célébré la fête de la Korité ce mardi. Dirigeant la prière à la mosquée de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, l’imam Oumar Sall a axé son sermon sur la dégradation des moeurs et les mauvais comportements.

L’imam a condamné la vague de violence dans le pays et les séries de viols et de meurtres. « Il faut que nous changions nos comportements et que nous retrouvions nos bonnes habitudes. Mais la solution contre les violences est du ressort de l’Etat, qui doit assurer la sécurité des populations, mais également les éduquer », a-t-il dit dans son sermon.



L’imam est également revenu sur le sens de la Korité et la nécessité de continuer à respecter les préceptes islamiques au-delà de la fête.

