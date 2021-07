Prière de la Tabaski à la mosquée Layène: Le fils du khalife des Layènes salue le respect strict des mesures-barrières La communauté Layène a célébré la fête de Tabaski ce mercredi. Lors de la prière à Yoff, l’imam dans son Khoudba (sermon), a incité les fidèles à tendre à devenir de meilleurs musulmans de jour en jour.

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juillet 2021 à 17:30 | | 0 commentaire(s)|

Il a aussi insisté sur les liens sacrés du mariage pour éviter une perte des valeurs et a aussi formulé des prières en l’endroit de la population sénégalaise.



Seydina Issa Laye, le fils du khalife des Layènes a félicité les membres de l’organisation, car souligne-t-il, ils ont réussi à tenir la prière dans le respect strict des mesuresèbarrières.



Les fidèles de Yoff Layène ont magnifié le khoudba de leur Imam et ils appellent les fidèles à retourner vers les enseignements de leur guide Seydina Limamoulaye.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos