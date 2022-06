Prière du Vendredi ratée : "Macky Sall vient de donner l'ordre de me priver de ma liberté de culte", clame Sonko En route vers une grande mosquée pour la prière du Vendredi, Ousmane Sonko et ses proches ont été refoulés par la gendarmerie nationale et certains ont même été arrêtés.

Selon les informations disparates partagées sur le net, deux ou trois, cinq, selon d’autres, parmi la garde rapprochée du leader du Pastef ont été arrêtés par les forces de l’ordre. Mais sur la vidéo que nous avons vue, deux d’entre-deux ont été effectivement embarqués dans un fourgon des gendarmes stationné à quelques mètres de sa maison.



Ousmane Sonko, le leader du Pastef, déplorant un bas d’autorité a publié ce post sur sa page Facebook :

En plus de me priver ma liberté d'aller et de venir, Macky Sall vient de donner l'ordre de me priver de ma liberté de culte.

#StopMacky



