Prières et bénédictions pour la stabilité et l’essor de la Guinée: Cellou Dalein Diallo était vendredi à Massalikul Jinaan Des prières et bénédictions pour sa stabilité et son essor, la Guinée en a réellement besoin, surtout en cette période d’incertitudes et de remous agitée par la candidature ou forcing d’Alpha Condé pour un troisième mandat. C’est ce que le candidat déclaré, Cellou Dalein Diallo semble impliquer dans ses paramètres. Il était vendredi dernier à Massalikul Jinaan, la Grande Mosquée de Dakar qui n’a pas fermé ses portes vers le SEIGNEUR par crainte de la pandémie Covid-19…

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Septembre 2020 à 12:29 | | 0 commentaire(s)|

Le leader de l’opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo était à la Grande Mosquée Massalikul Jinaan de Dakar, pour la Grande Prière du vendredi.



Des invocations pour la stabilité et l’essor de la Guinée étaient sans nul doute au cœur de ses prières, mais à coup sûr son éclatante victoire pour cette élection prévue en Octobre figure dans ses prières.



Voici les images qui immortalisent cette journée du candidat déclaré à la présidentielle guinéenne…















Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos