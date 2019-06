Primes de qualification à la Can 2019 : 11 millions FCfa pour chaque "Lion" Qualifiés pour la Can 2019 qui démarre dans quelques jours en Egypte, les "Lions" ont déjà amassé une belle cagnotte. Selon "Record", Sadio Mané et sa bande ont déjà encaissé une prime de qualification de 133 666 669 FCfa, soit 7 millions par joueur et une prime de participation de 100 millions, soit 4 millions par joueur.

Le journal précise que la somme sera partagée entre les 41 joueurs présélectionnés par Aliou Cissé. Le partage se fera entre les joueurs, selon le nombre de matchs joués.



Le quotidien sportif du groupe Futurs médias, souligne que les primes ont été déjà payées aux joueurs, avant leur départ pour Alicante, en Espagne, où ils étaient en stage de préparation.

