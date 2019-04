Prise d’otage à Amitié 3: Un jeune homme d’une quarantaine d’années s’en prend à sa famille

Le quartier de la Sicap Amitié 3 de Dakar a enregistré un fait insolite. Un jeune homme d’une quarantaine d’années, nommé Papis a pris en otage depuis 12h toute sa famille (son père, sa maman, sa petite sœur et leur bonne).



Ainsi, il a été révélé qu’il a poignardé la bonne qui tentait de fuir et essayer de tuer son père. Les blessés ont été évacués à l’hôpital de Fann par les Sapeur-pompiers, alertés par le voisinage.



Et c'est aux environs de 18h 45, que les éléments de la police de Dieupeul, une dizaine environ, conduits par le commissaire adjoint, Yaré Fall, sont parvenus à maitriser Papis après l'avoir atteint par balle blanche.



Les otages ont été évacués. Mais, la police, informée de l’état mental de Papis, ancien détenu, a ouvert une enquête.



