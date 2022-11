Prise en charge de la sécurité/ Antoine Diome: « Des efforts considérables ont été consentis »

Le ministre de l’Intérieur qui était à l’Assemblée nationale, interpellé ce dimanche pour défendre son budget dit avoir pris bonne note des sollicitations émises, pour doter les localités précitées de commissariats ou de postes de police.



Ainsi, il a, dans ce sens, informé que son département dispose d’un important programme de construction, en vue de satisfaire progressivement ce besoin. Et, le ministre a informé que des patrouilles fréquentes sont organisées et des opérations de sécurisation menées avec la gendarmerie dans les zones à risque.



«Au plan budgétaire, des efforts considérables ont été consentis, pour améliorer davantage la prise en charge de la sécurité des personnes et de leurs biens, mais surtout pour renforcer la surveillance des frontières. Mes services vont poursuivre activement les opérations de sécurisation», a assuré le ministre.