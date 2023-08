Prise en charge des bus saccagés: AFTU tire le chapeau au ministre des Finances

Après les manifestations violentes intervenues au Sénégal, la république se mobilise pour les impactés. Dans ce cadre, une délégation du Parti démocratique sénégalais (Pds) s'est rendue, le 06 août, chez la famille des deux filles qui sont décédées dans l'attaque du bus à Yarakh, en début de mois, des blessés et auprès du propriétaire du bus. Après des échanges de l'exploitant du bus, la délégation du Pds composée de députés a pu constater l'ampleur des préjudices matériels. Dans la foulée, les députés Woré Sarr, Nafissatou Diallo et Alassane Ndoye, par ailleurs, Secrétaire général du Syndicat national des transports routiers du Sénégal, ont négocié une audience avec le ministre des Finances et du Budget.



Selon L'As, l'objectif était d'exposer à Mamadou Moustapha Ba les énormes difficultés auxquelles sont confrontés certains transporteurs dont les bus ont été totalement détruits lors des manifestations. L'audience entre le ministre des Finances et du Budget s'est tenue le 9 août dernier avec une délégation conjointe du Pds et de l'Aftu. En plus des députés, il y avait Alioune Diop, directeur de cabinet du Président Abdoulaye Wade dans la délégation du Pds. Pour ce qui est de la délégation d'Aftu, il y avait le porte-parole de l'Aftu, Malick Dieng, par ailleurs président de la section PDS de Guédiawaye et Président de CAPTRANS, du chargé des revendications à l'AFTU et membre du PDS, Modou Mboup, du Directeur d'exploitation de CAPTRANS, structure chargée de la coordination de l'exploitation des lignes de l'AFTU, Khadim Mbacké Dieng.



En outre, il y avait le propriétaire du bus mortellement attaqué, Moustapha Diouf. Devant le ministre des Finances, la délégation de l'Aftu a sollicité une assistance à l'endroit des sinistrés qui, suite de ces attaques, ont vu leur outil de travail réduit en ferraille. "La délégation salue la promptitude avec laquelle le ministre a répondu aux doléances de la délégation et le fait qu’il ait consenti un geste financier conséquent à l'endroit des victimes. Les opérateurs de L'AFTU remercient ainsi le Ministre Moustapha Ba pour sa capacité d'écoute et pour la diligence avec laquelle il a réagi aux interpellations et aux sollicitations de la délégation", s'est réjoui la délégation d'Aftu qui, par ailleurs, n'a pas manqué de saluer l'esprit républicain du ministre.



Pour sa part, Mamadou Moustapha Ba a d'emblée présenté les condoléances de l’État à la communauté des Transporteurs de l'Aftu et aux populations sénégalaises. Le ministre des Finances a également salué la démarche du PDS qui, selon lui, prouve que le Sénégal est un et indivisible. Il a en outre magnifié le patriotisme dont les opérateurs de transport de l'AFTU ont fait montre. Car, constate l'argentier de l'Etat, après l'attaque du bus, non seulement les transporteurs n'ont pas cédé à la panique, mais ont continué les jours qui ont suivi ces attaques à mettre toute leur flotte de bus disponibles au service des populations. Mamadou Moustapha Ba a enfin rappelé les instructions fermes du président de la République d’accompagner tous les impactés des manifestations meurtrières qui ont eu lieu dans le pays. Il a fait savoir, à ce titre, la ferme volonté du Président Macky Sall ainsi que du Premier ministre de mettre en œuvre rapidement une politique publique générale pour les impactés des émeutes dont les biens ont été détruits.