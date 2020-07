Prise en charge des malades de la Covid-19: L'Etat du Sénégal prend de nouvelles mesures

Les autorités sanitaires du Sénégal ont pris de nouvelles mesures pour la prise en charge des malades du covid-19, en diminuant le nombre des tests et en se consacrant à la gestion des patients vulnérables, rapporte "L’Observateur".



« Avec la méthode actuelle, on ne teste plus les cas contacts. Et si nous testons des personnes dont la moyenne d’âge tourne autour de 20 ans, nous ne les hospitaliserons pas, nous leur recommandons juste de retourner chez eux et de respecter les mesures barrières », confient des sources médicales à nos confrères.



Elles précisent que l’intérêt de tester systématiquement tous les cas contacts a diminué par rapport à ces nouvelles mesures. Cette initiative a été prise, car les autorités se sont rendus compte qu’elles dépensent beaucoup d’argent pour les tests.



« Et les milliards FCFA que nous dépensons pour les tests, pourraient servir à équiper les salles de réanimation », renseignent les autorités sanitaires.