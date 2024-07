Prise en charge des urgences au Sénégal : L’OMS met 2 millions de dollars sur la table Initiée au Sénégal en 2023, la phase initiale de la mise en œuvre du Renforcement et utilisation des groupes d'intervention en cas d'urgence (SURGE) a permis de capaciter 60 experts. Ils font désormais partie des 1,278 membres formés et certifiés dans 15 pays de la région africaine et sont prêts à être mobilisés sans délai.

«Dans la mise en œuvre de l’accord de collaboration entre le gouvernement du Sénégal et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’initiative SURGE, l’OMS a mis à la disposition du pays, une assistance technique et un financement de deux millions de dollars américains pour les deux prochaines années. Elle s’est également engagée à soutenir un plaidoyer pour la mobilisation des autres partenaires au développement pour participer à cet effort », a fait savoir le représentant résident de l'OMS au Sénégal, hier, lors de la cérémonie de remise de diplômes, couplée à la mise en place du Corps de Volontaires pour les urgences de santé publique, ou Experts AVoHC-SURGE du Sénégal, au Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS). Ce, en la présence du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy.



Selon Docteur Jean Marie Vianny Yaméogo, cet événement qui démontre une avancée capitale dans le domaine de la santé publique, marque aussi l’avènement d'une Afrique qui se veut plus résiliente dans la prise en charge des urgences de santé. «De plus, les leçons tirées des impacts mondiaux de la pandémie à COVID-19, sur les acteurs de santé publique formés, ainsi que la diminution de leur nombre sur le continent africain, à un moment où leurs services sont les plus nécessaires, soulignent l'importance de donner à ce pilier du système de santé, toute l'attention nécessaire », souligne-t-il.



Il renseigne que cette formation entre dans le cadre de la mise en œuvre des trois initiatives phares développées par l’OMS en collaboration avec l’Africa CDC, pour permettre à tous les pays, d’améliorer leur capacité à se préparer, à détecter précocement les urgences de santé publique et à y répondre efficacement.



« En ce qui concerne l’initiative SURGE, elle vise à garantir que les pays soient équipés pour mobiliser des ressources et répondre aux urgences de santé publique dans les 24 à 48 premières heures. Elle se focalise sur quatre composantes judicieusement choisies, à savoir les ressources humaines, la coordination dans les urgences, le soutien logistique, et la communication de risque et l’engagement communautaire. Elle constitue de ce fait une opportunité majeure, pour soutenir les efforts déployés jusque-là par le Sénégal, en vue d’améliorer son système de gestion efficace et rapide des urgences de santé publique », affirme Dr Yaméogo.



D'après Seneweb, il renseigne que l’équipe de l’initiative SURGE du Sénégal suivant les recommandations de l’OMS, est pluridisciplinaire et multisectorielle. « Elle inclut notamment des Experts en laboratoire, des épidémiologistes, des anthropologues, des entomologistes, des vétérinaires, des gestionnaires de données ; et aussi des Experts d’autres secteurs clés, tels que la logistique et la coordination des opérations sur le terrain, la lutte anti-infectieuse, la communication sur les risques, la sensibilisation des communautés, la violence sexiste, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, les finances et l’administration, la santé mentale, ou encore le soutien psychosocial, y compris des religieux, dont un imam et un prête », a-t-il énuméré.



