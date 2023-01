Prise en charge optimale des accompagnants: Un sacerdoce Des valeurs humanistes que prône le Centre de santé Mame Abdou Aziz Sy des Parcelles assainies, la dignité des patients et accompagnants demeure au premier plan. Cette structure sanitaire, selon son médecin-chef, le Dr Abdoulaye Senghor, a fait de la prise en charge des populations, la mobilisation et la promotion de la santé, son sacerdoce.

Le Centre de santé Mame Abdou Aziz Sy des Parcelles assainies grouille de monde. Comme tous les lundis, la structure sanitaire qui polarise plusieurs quartiers du département de Guédiawaye connait une grande affluence. Le service d’accueil, composé d’agents de la Croix rouge, est à pied d’œuvre, parfois débordés. À l’entrée de l’établissement et à la salle d’attente, ils font le tri des patients, les orientent vers les différentes spécialités : diabétologie, gériatrie, cardiologie, gynécologie, urologie, dermatologie, Orl, urgences médicales, pédiatrie, néphrologie, pneumologie… Chaque mois, ce sont 5.000 à 6.000 patients, dont 75 à 100 en hospitalisation, tous services confondus, qui sont pris en charge par l’équipe médicale.



Ici, les relations entre le personnel soignant et les accompagnants sont fluides, assure le Dr Abdoulaye Senghor, médecin-chef du centre. « Nous avons fait de sorte que tous les accompagnants des malades qui arrivent en consultation soient informés du diagnostic, des hypothèses diagnostics. Les analyses médicales effectuées doivent être expliquées », confie ce médecin généraliste, urgentiste et spécialité en gériatrie. Comme dans toutes les structures sanitaires, des règles sont établies pour les accompagnants au centre Mame Abdou, dont la capacité pour les hospitalisations est de 42 lits. Il s’agit de la Charte de l’accompagnant qui énumère les droits des patients, mais aussi les règles de la vie hospitalière qui doivent être respectées par leurs proches.



« Nous l’avons élaboré pour que les patients puissent connaitre leur droit et l’exiger ». C’est valable aussi pour le personnel sanitaire qui doit les respecter et les faire valoir. C’est dans cette dynamique, explique le Dr Senghor, que les séances de mise à niveau appelées « les mercredis de Mame Abdou » ont été initiées. « Chaque mercredi, on a mis en place des conduites à tenir devant n’importe quelle situation, l’équipe soignante est mise à niveau, tout un programme a été concocté pour rappeler au personnel ses obligations vis-à-vis des accompagnants ».



D'après Le Soleil, l’aspect psychosocial aussi n’est pas négligé. « Il est important que les patients et les parents puissent être informés en temps réel parce que parfois, c’est la communication qui fait défaut. Nous avons donc mis l’accent sur ce point pour faire face à ce manquement », reconnait-il. Parce que, soutient-il, « une bonne communication apaise les esprits des patients », et reste un levier majeur permettant d’assurer la qualité des soins. Le défaut de communication, confesse-t-il, est souvent source d’incompréhension dans les structures sanitaires, alors qu’elle doit constituer un élément clé dans la construction de la relation du trio soignant-soigné-accompagnant. Ce fort constat est que le Centre de santé, relève le Dr Senghor, privilégie une bonne communication et s’est inscrit dans une relation basée sur l’écoute et la confiance.



Pour le Dr Senghor, la perception d’une hospitalisation réussie dépend de la qualité des relations instaurée entre le patient, ses proches et l’équipe soignante. Un changement de comportement de ces équipes soignantes avec beaucoup plus d’humanisme est tout aussi primordial. Sur ce point, note-t-il, l’équipe soignante, surtout celle d’hospitalisation, est très aguerrie. « Il est important d’avoir cet humanisme pour pallier ces pathologies et soigner ces malades qui viennent en hospitalisation ».



Les autorités du centre s’efforcent d’unir toutes les conditions techniques et humaines nécessaires à la prise en charge des patients. Mais aussi de leur bien-être et de leur confort. Dernièrement, informe le Dr Senghor, les salles d’hospitalisation ont été aménagées, avec l’installation de téléviseurs, de climatiseurs et de ventilateurs. Mais tout n’est pas rose, avoue le Dr Senghor. « Il y a toujours de manquements dans nos structures, mais depuis que nous sommes là, nous nous efforçons de faire le maximum pour améliorer les conditions d’hospitalisation des patients », assure-t-il.



