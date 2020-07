Prise en charge par l’Etat des factures d’électricité: La Senelec a redistribué plus de 13 milliards de FCfa à ses abonnés

SENELEC, la société nationale d’électricité du Sénégal, a redistribué à ses clients (post-paiement et prépaiement), 13 milliards 917 millions 563 mille 553 francs CFA, dans le cadre de la décision de l’Etat de prendre en charge pour un bimestre les factures des ménages les plus impactés par la COVID-19, a affirmé, mardi, à Dakar, le ministre du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé.



"Pour SENELEC, un total de 13.917.563.553 a été effectivement redistribué aux clients abonnés au post-paiement (500.765 clients) et au prépaiement – woyofal (510.176 clients)", a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds Force Covid 19, dirigé par le général François Ndiaye.



Selon Mouhamadou Makhtar Cissé, 1.010.941 clients de SENELEC ont eu à bénéficier de cette mesure sociale, sur un total de 1.671.539 clients que compte SENELEC.



"Pour les clients du post-paiement, c’est-à-dire recevant une facture tous les deux mois, les factures ont été automatiquement apurées du système informatique. Pour les clients ayant souscrit au woyofal, un crédit d’électricité gratuit d’une valeur de 17.479 francs CFA, correspondant à 175 kWh, a été mis à leur disposition au niveau des caisses de SENELEC et du réseau des partenaires agréés", a expliqué M .Cissé.



Il a signalé qu’aucun frais n’avait été exigé pendant toute l’opération déroulée du 1er au 31 mai 2020, en faisant remarquer que 70.034 clients n’ont pu récupérer leur crédit dans les délais pour diverses raisons (compteurs défectueux, changements de compteurs, nouveaux clients, absences, ignorance, etc.)



"Un programme de rattrapage manuel est en cours pour ces clients ; il prendra fin le 31 août", a annoncé le ministre du Pétrole et des Energies.



Mouhamadou Makhtar Cissé notre par ailleurs que 29.702 clients raccordés au réseau d’électrification rurale sont concernés par cette mesure sociale, pour un montant global de 437.594.927 FCFA.



"Tous les opérateurs ont montré leur adhésion à cette mesure de haute portée sociale’’, a relevé le ministre du Pétrole et des Energies, avant d’ajouter que les concessionnaires d’électrification rurale ont toutefois "attiré l’attention sur les conséquences néfastes qu’un retard de paiement dû au manque à gagner pourrait avoir sur leurs activités et obligations contractuelles notamment vis à vis de SENELEC à qui ils doivent des arriérés de règlement de factures d’électricité".



Il a assuré que les concessionnaires seront payés dans "les plus brefs délais", avant de se féliciter du fait que "durant toute cette période, l’approvisionnement en électricité a été globalement assuré par les différents opérateurs".

