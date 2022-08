Prison de Kaffrine: Les détenus en grève protestent contre les dures conditions carcérales

Les détenus de la prison de Kaffrine ont déclenché une grève pour protester contre les dures conditions carcérales. Les détenus dénoncent la mauvaise qualité de l’alimentation et le fait que le directeur de la prison peut rester 3 mois sans qu’ils ne le voient.



Les détenus s’élèvent aussi contre le fait qu’il n’y a qu’un seul téléphone. Selon les détenus, cela fait longtemps que les détenus de la prison de Kaffrine n’ont pas bénéficié de remise de peine ni de liberté conditionnelle.



Ainsi, le FRAPP attire l’attention de la direction de l’administration pénitentiaire sur la situation à la prison de Kaffrine et sur les grèves répétitives dans les différentes prisons du Sénégal. Et, il invite le gouvernement du Sénégal à améliorer les conditions de vie carcérale.